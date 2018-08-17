Путин подарит австрийскому министру музыку на свадьбу

На свадьбу австрийского министра Карин Кнайсль из России приедет казачий хор. Как сообщил источник в австрийских дипломатических кругах, Путин привезет на свадьбу австрийского министра казачий ансамбль из 10 человек.

Свадебная песня в их исполнении станет подарком для новоиспеченных супругов.

Как сообщалось ранее, Путин посетит свадьбу австрийского министра перед приездом в Берлин для переговоров с Ангелой Меркель.

Само торжество будет проходить на юге Федеральной земли Штирия. По численности гостей будет сравнительно немного – около сотни человек. Среди приглашенных - канцлер Австрии Себастьян Курц.

Свадьба пройдет 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße.