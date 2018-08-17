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Путин подарит австрийскому министру музыку на свадьбу

17 августа 2018, 22:09  •  65 • В мире
Вместе с президентом России Владимиром Путиным приедут 10 членов казачьего ансамбля.
На свадьбу австрийского министра Карин Кнайсль из России приедет казачий хор. Как сообщил источник в австрийских дипломатических кругах, Путин привезет на свадьбу австрийского министра казачий ансамбль из 10 человек.
Свадебная песня в их исполнении станет подарком для новоиспеченных супругов.
Как сообщалось ранее, Путин посетит свадьбу австрийского министра перед приездом в Берлин для переговоров с Ангелой Меркель.
Само торжество будет проходить на юге Федеральной земли Штирия. По численности гостей будет сравнительно немного – около сотни человек. Среди приглашенных - канцлер Австрии Себастьян Курц.
Свадьба пройдет 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße.

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