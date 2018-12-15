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Путин подарил тяжелобольному мальчику Спасскую башню и прокатил на вертолете

15 декабря 2018, 16:54  •  63 • В России

Владимир Путин исполнил желание второго из пяти тяжелобольных детей, которым пообещал это на форуме волонтеров. Вслед за девочкой Вероникой, побывавшей неделю назад на «Мосфильме», свою мечту исполнил Артём Пальянов, хотевший посмотреть на Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта.

Перед началом Совета по культуре, который проходил в Константиновском дворце в Северной столице, Путин встретился с Артёмом, его братом и папой. Президент поговорил с детьми за чашкой чая, показал им маршрутную карту предстоящего полёта и поздравил с наступающим Новым годом. Мальчишки достали из-под президентской елки подарки, среди которых была даже Спасская башня Кремля, набитая конфетами.

После этого Артём с братом отправились на вертолётную экскурсию над Питером. Им даже разрешили пройти в кабину пилотов, больше всего им понравились с высоты "Лахта-центр" и новый футбольный стадион.

- Очень понравилось, красиво очень свысока смотреть, очень много красивых мест, - рассказал Артем журналистом после приземления. - Знал, что будет красиво, но не настолько. Я не верил, что моя мечта сбудется, но мечты сбываются.

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