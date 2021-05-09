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Путин почтил память погибших воинов у Могилы Неизвестного Солдата
09 мая 2021, 12:40 • 48 • Политика
В День Победы президент России Владимир Путин почтил память погибших воинов у Могилы Неизвестного Солдата.
Мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне, продолжаются. По окончании парада Победы президент России Владимир Путин почтил память погибших воинов у Могилы Неизвестного Солдата.
В акции приняли участие и ветераны Великой Отечественной войны. Чуть ниже делимся коротким видео с места.
Напомним, ранее Царьград вёл прямую трансляцию парада Победы в Москве. В эти минуты она доступна в записи.
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