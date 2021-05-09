Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
Блинкен обратился к России после визита в Киев
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из ...
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась па...
Главная / Политика

Путин почтил память погибших воинов у Могилы Неизвестного Солдата

09 мая 2021, 12:40  •  48 • Политика
В День Победы президент России Владимир Путин почтил память погибших воинов у Могилы Неизвестного Солдата.
Мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне, продолжаются. По окончании парада Победы президент России Владимир Путин почтил память погибших воинов у Могилы Неизвестного Солдата.
В акции приняли участие и ветераны Великой Отечественной войны. Чуть ниже делимся коротким видео с места.
Напомним, ранее Царьград вёл прямую трансляцию парада Победы в Москве. В эти минуты она доступна в записи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
09 мая 2021, 01:40
США нанесли "удар в спину" Украине
09 мая 2021, 01:40
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
09 мая 2021, 07:10
Сатановский дал честный прогноз: "От Америки мало что останется"
09 мая 2021, 05:20
Михаил Хазин заявил о крайне опасной ситуации в мире
09 мая 2021, 07:10
Личный пилот Путина рассказал об особой безопасности на борту и поведении президента
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 мая 2021, 02:15
Пушков одним историческим фактом доказал несамостоятельность Украины
02 мая 2021, 17:25
Русские Су-24 заставили паниковать американских моряков в Чёрном море - Avia.pro
04 мая 2021, 04:15
Украинские компании подали иски к России на миллиарды долларов
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
05 мая 2021, 17:50
Трюк русских вывел из себя морскую группировку Британии
07 мая 2021, 14:50
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
03 мая 2021, 02:35
США усвоили урок в Сирии: Американцы испугались русских БТР - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.