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Путин поблагодарил за работу бразильский спецназ

17 ноября 2019, 16:24  •  93 • В России

Несколько лет назад, улетая с саммита Большой двадцатки в Австралии, Владимир Путин прежде, чем сесть в самолет, подошел к мотоциклистам дорожной полиции, сопровождавшим его кортеж. И пожал каждому из полицейских руку, благодаря за работу. Видео, снятое личным оператором президента, облетело все телеканалы мира. При этом благодарить за работу персонал отелей, в которых он проживает, или сотрудников конгресс-центров, где проходят саммиты, обычное дело в практике Путина.

Владимир Путин прежде, чем сесть в самолет, подошел к мотоциклистам дорожной полиции, сопровождавшим его кортеж

Год назад во время саммита АСЕАН в Сингапуре работавшие на форуме волонтеры после окончания официальной программы вышли проводить лидеров и попросили президента России о групповом фото.

Снимок с волонтерами в СингапуреФото: Дмитрий СМИРНОВ

В итоге получили не только фотографию, но и минут пять все по очереди делали селфи с Владимиром Путиным, который терпеливо ждал.

Селфи с президентомФото: соцсети

После G20 Аргентине перед отъездом президента из отеля, где он проживал, в холле собрался весь персонал - от горничных до поваров, и тоже получили фотографию с Путиным.

Неизменный президентский жест вежливости.

После G20 Аргентине перед отъездом президента из отеля, где он проживал, в холле собрался весь персоналФото: Дмитрий СМИРНОВ

У каждой страны своя специфика, и во время саммита БРИКС в Бразилии кортеж российского президента сопровождала целая группа местного спецназа, выглядевшая очень колоритно - черные очки, бороды, полная экипировка. Уже перед посадкой в самолет Путин в качестве благодарности сфотографировался с бразильцами, что тоже попало в объектив его личного оператора. Причем счастливые бразильцы позировали прямо с оружием в руках.

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