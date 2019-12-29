Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обмен пленными между Украиной и Донбассом – 2019: онлайн трансляция
Матвиенко назвала преступным сравнение Советского Союза и нацистской Германии
Киев заявил о намерении согласовать обмен «всех на всех» в Донбассе
"Нет, вы не правы": Познер посетовал, что в окружении Путина нет спорщ...
Главная / Политика

Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты

29 декабря 2019, 22:09  •  23 • Политика

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России. Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

В октябре Трамп в своем обращении к согражданам в связи с уничтожением главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади поблагодарил за оказание содействия в проведении операции прежде всего Россию. По словам американского президента, США предупредили РФ о намерении перебросить через контролируемые ее силами районы Сирии участников рейда против аль-Багдади.

В свою очередь, 17 октября директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что США поделились с Россией информацией о ряде конкретных лиц, готовивших террористические преступления в РФ, в рамках постоянных контактов спецслужб на антитеррористическом направлении. Он подчеркнул, что такой обмен происходит не первый раз. Так, ранее США оказали содействие в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге в 2017 году, Россия помогала США в расследовании теракта на марафоне в Бостоне. Такое антитеррористическое взаимодействие активно ведется и с коллегами из спецслужб других стран, подчеркнул Бортников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
29 декабря 2019, 22:09
Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты
29 декабря 2019, 17:39
Путин вернул курилки в аэропорты, но с условиями
29 декабря 2019, 07:54
Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу
29 декабря 2019, 11:09
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
29 декабря 2019, 11:09
"Нет, вы не правы": Познер посетовал, что в окружении Путина нет спорщиков
29 декабря 2019, 18:54
Матвиенко назвала преступным сравнение Советского Союза и нацистской Германии
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2019, 11:09
"Три часа на коленях уговаривали не открывать все архивы"? В Сети предполож...
29 декабря 2019, 07:54
Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу
29 декабря 2019, 04:39
"Не оставили надежд": Пушков оценил санкции США по "Северному потоку -...
29 декабря 2019, 04:39
"Деградация налицо": Почему сбылись самые мрачные прогнозы об отношениях СШ...
29 декабря 2019, 14:24
"Про что нам будет говорить Земан? Про 68-й мы и сами помним": Сатановский ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 декабря 2019, 09:39
"Страна, которая построила атомный ледокол, - может всё": В ОСК готовы построить судно для "Северного потока - 2"
24 декабря 2019, 04:24
Что мы сделаем с Прибалтикой в случае войны
27 декабря 2019, 07:09
"Зеркальный ответ": Захарова рассказала, чем обернутся санкции против "Северного потока - 2" для США
27 декабря 2019, 03:54
"Признак скорого крушения": Крымскому мосту поставили "чёрную метку"
27 декабря 2019, 07:09
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украины? Транзитный договор стал камнем преткновения
25 декабря 2019, 03:09
Трясутся? Соведущая Соловьёва заявила о самом страшном для нацистов оружии России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.