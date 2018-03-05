Путин поблагодарил ФСБ за разоблачение 397 шпионов и 25 предотвращенных терактов

Коллегия ФСБ - четвертая из коллегий силовиков, куда традиционно приезжает президент подвести итоги прошедшего года. Но единственная, выступление на которой имеет еще и внешнеполитическое звучание.

- Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб, - привел статистику Владимир Путин. - Прошу и впредь действовать на этом важнейшем направлении, предельно собрано и эффективно, пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического, технологического и оборонного характера.

Еще одна важнейшая сфера работы ФСБ - борьба с терроризмом.

- Сегодня важно максимально эффективно задействовать все возможности для решения комплекса стоящих перед службой задач. Ключевая из них - это борьба с терроризмом - заявил президент. - В 2017 году было предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 террористических актов. За последние шесть лет преступлений террористической направленности в России стало меньше. Если в 2012 году их было 316, то в 2014 - 84, а в прошлом - 25.

При этом ради борьбы с терроризмом Россия готова сотрудничать и с теми, кто во многом другом ей противостоит.

- Россия всегда была и будет открыта для взаимодействия и совместной работы и с нашими союзниками, и с теми, кто в такое число не входит, - подчеркнул Путин. - Со всеми другими странами, даже если с кем-то из них у нас есть разногласия или противоречия по каким бы то ни было вопросам международной повестки.

В своем выступлении президент вспомнил и представленное в Послании новейшее оружие, точнее - его разработку.

- Работа над этой современной техникой шла много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России, - отметил глава государства. - Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное, контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе, за этот результат, а работа шла и идет в непростых условия.

Особо Путин поручил ФСБ активизировать борьбу с коррупцией.

- При участии ФСБ за последнее время проведена целая серия эффективных операций против коррупционеров и коррупционных сообществ, - сказал президент. - В том числе в отношении тех, кто паразитировал на экономике, системе ЖКХ, бюджетных ресурсах, обкрадывал и государство, и граждан, тем самым наносил серьезный, прямой ущерб развитию России. Нашей стране предстоит реализовать масштабные, во многом беспрецедентные планы в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов, населённых пунктов. Разворачивается работа по выполнению недавно принятой новой Госпрограммы вооружения. И необходимо защитить решение всех этих задач от коррупционной угрозы, а интересы людей – от воровства.