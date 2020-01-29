Путин поблагодарил бывших членов правительства за работу

Ушедший в отставку кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым сделал много полезного для стратегического развития страны, хотя работал в непростых условиях. Об этом заявил в среду, 29 января, президент России Владимир Путин в ходе встречи с бывшими членами правительства.

«Сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — цитирует его ТАСС.

Глава государства также выразил надежду, что ушедшие в отставку члены кабмина смогут использовать свой опыт для решения задач на новых рабочих местах.

«Исхожу из того, что мы будем представлять из себя такую большую единую расширенную команду. Я очень на вас рассчитываю», — сказал президент.

В собрании приняли участие бывший глава правительства Дмитрий Медведев, бывшие вице-премьеры Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко и ушедшие в отставку министры.

15 января Медведев доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Путин одобрил отставку и предложил занимавшего на тот момент пост главы ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров. Позже его кандидатура была одобрена.

21 января был объявлен новый состав кабмина. Путин назначил восемь новых министров, которые будут руководить ведомствами впервые.