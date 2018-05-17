Путин победит Запад стратегией непротивления злу насилием или С-300

Я объяснял христианскую практику российского президента Владимира Путина подставлять после удара по одной щеке вторую щеку для провокаций со стороны Запада в качестве стратегии довести до понимания Европы то, что Россия это разумная страна, а Вашингтон — нет, и что Россия не представляет собой угрозу для интересов и суверенитета Европы, а Вашингтон представляет. Услужливым ублажением Израиля и выходом из многостороннего нераспространенческого соглашения с Ираном президент США Дональд Трамп, возможно, принес успех стратегии Путина.

Три главных европейских государства-вассала Вашингтона — Британия, Франция и Германия — выдвинули свои возражения в ответ на односторонние действия Трампа. Трамп придерживается того мнения, что это многостороннее соглашение зависит только от Вашингтона. Если Вашингтон отвергнет это соглашение, то с соглашением будет покончено. Неважно, чего хотят другие стороны-участницы соглашения. Соответственно, Трамп намерен вернуть прежние санкции на ведение бизнеса с Ираном и ввести дополнительные новые санкции. Если Британия, Франция и Германия продолжат действие тех деловых контрактов, которые были заключены с Ираном, то Вашингтон введет санкции против своих вассальных государств, а также запретит в США деятельность британских, французских и германских компаний. Ясное дело, Вашингтон думает, что прибыли Европы в США превышают то, что может быть сделано в Иране, и европейцы построятся в соответствии с решением Вашингтона.

И ведь они могут это сделать. Но на этот раз будет отдача. Пойдет ли она дальше крепких слов порвать с Вашингтоном? Поживем — увидим. Произраильски настроенный неоконсерватор-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон приказал европейским компаниям отменить их бизнес-сделки с Ираном. Посол Трампа в Германии Ричард Гренелл приказал германским компаниям свернуть все их бизнес-операции в Иране. Устрашение Соединенными Штатами Европы и наглое игнорирование интересов и суверенитета Европы вдруг сделало давнее вассальство Европы таким прозрачным и неудобным.

Канцлер Германии Ангела Меркель — до того лояльная марионетка Вашингтона — заявила, что Европа более не может доверять Вашингтону и должна «взять свою судьбу в свои собственные руки».

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что лидерство Вашингтона провалилось, для ЕС наступило время принять на себя роль лидера и «заменить Соединенные Штаты». Различные министры из правительств Франции, Германии и Британии эхом отозвались на эти эмоциональные заявления.

Первополосный материал в германском журнале Der Spiegеl под заголовком «До свидания, Европа» Трампу показали средний палец. Журнал заявляет, что «Для Европы наступило время присоединиться к Сопротивлению».

И хотя европейским политикам давно и хорошо платили за их вассальство, сейчас они, возможно, находят свое состояние неприятной и неудобной ношей.

В то время, как я уважаю отказ Путина отвечать на провокацию провокацией, я не раз выражал озабоченность тем, что легковесное принятие Путиным провокаций будет поощрять на дальнейшие провокации, которые будут нарастать по степени интенсивности до тех пор, пока не разразится война или капитуляция России не станет единственно возможным вариантом. Если бы российские власти занимали более агрессивную позицию в противодействии провокациям, то это перенесло бы опасности и издержки этих провокаций на европейцев, которые, следуя курсу Вашингтона содействуют провокациям. Похоже, сейчас Трамп сам преподал именно этот урок европейцам.

Россия потратила несколько лет на то, чтобы помочь сирийской армии очистить Сирию от тех террористов, которых Вашингтон туда послал, чтобы свергнуть сирийское правительство. Однако, несмотря на российско-сирийский альянс, Израиль по-прежнему продолжает свои незаконные вооруженные нападения на Сирию. Эти нападения можно было бы остановить, если бы Россия поставила Сирии системы ПВО С-300.

Израиль и США не хотят, чтобы Россия продала системы ПВО С-300 Сирии потому, что Израиль хочет продолжать свои нападения на Сирию, а США хотят, чтобы Сирия по-прежнему подвергалась этим нападениям.

Несколько лет тому назад, еще до того, как Вашингтон послал свои исламистские прокси-войска для нападения на Сирию, Россия согласилась продать Сирии передовую систему ПВО, но склонилась перед Вашингтоном и Израилем и не поставила эту систему. Сейчас вновь после визита Нетаньяху в Россию мы слышим от помощника Путина Владимира Кожина, что Россия продолжает не предоставлять современные системы ПВО Сирии.

Возможно, Путин считает, что он должен делать это, чтобы не дать Вашингтону такой повод, который может быть использован для того, чтобы втянуть Европу обратно в орбиту агрессивной политики Вашингтона. Тем не менее, для тех, кто не смотрит на вещи таким образом, Россия вновь выглядит слабой и не желающей защищать союзника.

Если Путин считает, что он когда-нибудь обретет хоть какое-то влияние на Нетаньяху для «продажи» ему мирных соглашений с Сирией и Ираном, то власти России не имеют ни малейшего понятия о целях и задачах 17-летней войны Израиля или Вашингтона на Ближнем Востоке.

Я надеюсь, что стратегия Путина сработает. Если нет, то ему придется изменить свою позицию относительно провокаций или они приведут к войне.

Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.

Новости Сирии: Израиль предупредил Россию о предстоящих ударах по Сирии