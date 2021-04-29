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Путин победил, но есть и плохая новость: Time запутались, загоняя русских в "капкан"
29 апреля 2021, 22:30 • 48 • Политика
Президент России Владимир Путин победил в "игре мускулами", но есть и плохая новость. Журналисты Time попытались выдать России суровый прогноз, но запутались, загоняя русских в "капкан".
Американское издание считает, что Путин переиграл Украину и Запад, когда сосредоточил войска на южной границе, а затем отвёл их. Во-первых, считает журналист Иэн Бреммер, глава государства продемонстрировал всем, что Украина, как и Белоруссия, входит в зону влияния России. И что он не собирается общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который регулярно принимает враждебные для Москвы шаги.
Во-вторых, Путин показал Западу, что Россия готова идти на риск ради защиты своих интересов. И хоть вероятность вторжения Бреммер оценивает как крайне низкую, внезапная проверка боеспособности русских войск заставила напрячься Украину и Запад.
В-третьих, учения стали свидетельством того, что русская армия является хорошо подготовленной и вооружённой.
Однако автор видит уязвимость России в её экономике, которая по-прежнему зависит от мировых цен на нефть и газ.
Впрочем, ухудшение ситуации в России не сулит ничего хорошего ни Украине, ни Западу, полагает Бреммер. Ведь в этом случае, пишет журналист, Россия почувствует, что "ей надо действовать ещё более жёстко".
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