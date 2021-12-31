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Путин победил? Байден отступился от Украины

31 декабря 2021, 10:35  •  227 • Политика
Стал известен главный итог вчерашнего телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена. Судя по всему, русскому президенту удалось убедить американского коллегу изменить позицию по Украине: об обещании Байдена рассказал помощник главы России.
В ходе разговора с Владимиром Путиным Джо Байден пообещал не размещать ударные наступательные вооружения на территории Украины. Об этом рассказал по итогам беседы помощник президента России Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что глава Белого дома "чётко заявил" об отсутствии намерения размещать подобные вооружения на Украине. Таким образом, Владимир Путин добился одной из главных целей в переговорах с американским коллегой.
Также Байден подчеркнул, что у США и России накоплен самый крупный ядерный потенциал в мире, но развязывать ядерную войну нельзя, поскольку из неё никто не выйдет победителем.

Напомним, президенты России и США пообщались по телефону накануне вечером. Разговор длился около 50 минут, его главными темами стала ситуация вокруг Украины, а также стратегическая безопасность в мире. В начале следующего года должны состояться переговоры между нашими странами по этой теме.

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