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Путин: Победа Земана на выборах в Чехии - символ высокого авторитета и доверия общества

28 января 2018, 02:54  •  134 • Политика
Глава России поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии.
Президент России Владимир Путин поздравил Милоша Земана с победой во втором туре президентских выборов в Чехии. Политик набрал порядка 53% голосов, оставив конкурентов далеко позади.
Путин отметил, что переизбрание Земана на второй президентский срок говорит о высоком авторитете политика, в котором народ видит опытного и ответственного руководителя, защищающего интересы страны и её жителей. Также российский лидер добавил, что сам лично высоко ценит принципиальную позицию президента Чехии по поводу дружественных отношений с Россией.
Напомним, что Милош Земан широко известен своей жёсткой критикой политики Европейского союза в отношении России. Политик выступает за снятие антироссийских санкций и курс на сотрудничество с Москвой.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост президента Чешской Республики", - сообщает пресс-служба Кремля.

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