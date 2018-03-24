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Путин по телефону пожелал Мадуро удачи на президентских выборах в Венесуэле

24 марта 2018, 17:09  •  33 • В России

Глава Венесуэлы Николас Мадуро накануне в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Путина с "выдающимся триумфом на состоявшихся президентских выборах, которые стали образцово показательных как с точки зрения организации, так и убедительной победы на них". Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном властями Боливарианской республики.

Мадуро подчеркнул, что победа Путина стала "победой для всех, особенно для мира". Также венесуэльский лидер выразил надежду на то, что предстоящий чемпионат мира станет настоящим праздников. В свою очередь Путин поблагодарил Мадуро за теплые слова и выразил удовлетворение как своим результатом, так и высокой явкой населения.

Российский лидер выразил надежду на то, что ситуация в Венесуэле продолжит оставаться стабильной, а также пожелал удачи Мадуро и народу страны на предстоящих 20 мая президентских выборах.

Особое внимание Путин особенно обозначил заинтересованность Москвы в развитии двусторонних отношений с Каракасом, а также выразил намерение работать по всем направлениям межгосударственного сотрудничества на основе договоренностей, достигнутых за последние годы. Для обсуждения дальнейших шагов взаимодействия президенты договорились провести скорую встречу.

Каракас.

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