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Путин: По просьбе организаторов мы не договаривались о встрече с Трампом. Мы готовы к диалогу с американской стороной

11 ноября 2018, 17:09  •  40 • В России

Президенты России и США все же поговорили в Париже, пусть не за столом переговоров, а обеденным столом. Во время рабочего обеда Путин и Трамп сидели напротив, и ничто не мешало им обменяться мнениями. Перед этим Владимир Путин рассказал журналистам о готовности российской стороны к общению:

- Пока поздоровались только, - ответил он на вопрос о Трампе в интервью RT France. - Церемония была сделана таким образом, что там общаться было невозможно, мы наблюдали за происходящими событиями. Мы договорились, что здесь не будем организовывать никаких встреч, чтобы не нарушать график принимающей стороны. Возможно, встреча будет на полях Двадцатки или позже. В любом случае, мы к диалогу готовы, это же не мы выходим из договора по РСМД. Это американцы планируют сделать. Важнее восстановить диалог не на высшем уровне, а на уровне экспертов. Надеюсь, что он будет восстановить.

Путина спросили — что он думает об идее Макрона создать европейскую армию?

- Идея альтернативных НАТО общеевропейских вооруженных сил не новая, президент Макрон ее реанимировал, - ответил президент. - Об это говорил еще Жак Ширак. В принципе, Европа — мощный экономический союз, вполне естественно, что они хотят быть самодостаточны в сфере безопасности. Это положительный процесс с точки зрения укрепления многополярности мира. В этом наши позиции с Францией перекликаются.

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