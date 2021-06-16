Путин: по поводу отношений с Вашингтоном иллюзий никаких нет и быть не может

«В такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули»

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Джо Байдена, как и была запланирована, состоялась в среду, 16 июня, в Женеве на вилле Ла-Гранж. Переговоры прошли в двух форматах – узком, в котором приняли участие президенты, а также госсекретарь США Тони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров, и расширенной – с участием делегаций с двух сторон. Все переговоры были закрытыми для общественности.

По итогам переговоров, которые длились более трёх с половиной часов, президент Российской Федерации Владимир Путин провёл пресс-конференцию, на которой отметил, что встреча прошла конструктивно, враждебности не было, несмотря на то что оценки сторон по многим позициям расходятся. Наедине президенты проговорили около двух часов.

Что касается вопросов, обсуждаемых во время встречи, их было много – «от стратегической стабильности до сотрудничества в Арктике». А также кибербезопасность, региональные конфликты и торговые отношения, отметил российский президент.

«На Соединённых Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами: и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству современности ядерных вооружений. Мы эту ответственность осознаём»,

– заявил Владимир Путин.

И добавил, что стороны договорились провести межведомственные консультации под эгидой МИД РФ и Госдепа США «по стратегической стабильности и контролю за вооружением».

Договорились стороны и о возвращении своих послов – в Москву и в Вашингтон. По словам российского президента, этот вопрос решён, «послы возвращаются к местам своей службы», а конкретные сроки возвращения не обговаривались – это технический вопрос.

Обсуждались во время встречи двух президентов и вопросы, связанные с Арктикой, при этом Владимир Путин уверен, что Россия и США должны взаимодействовать по всем вопросам и проблемам, связанным с этим регионом. Озабоченность же Вашингтона тем, что Россия «занимается милитаризацией Арктического региона, не имеет под собой оснований», отметил он.

«Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе. Мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Инфраструктуру и военную, и пограничную и, чего там не было, инфраструктуру, связанную с охраной природы»,

– рассказал глава России.

При этом Москва готова оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северного морского пути, добавил президент. А что касается пропуска судов во внутренние воды Северного морского пути, то Россия имеет суверенное право пропускать туда суда или нет, однако она старается не злоупотреблять этим своим правом.

Касаясь вопроса введения Соединёнными Штатами санкций в отношении России, Путин подчеркнул, что США потеряли от этого не меньше, чем Россия. А введение санкций хоть и отразилось на экономике России, однако далеко не критически.

Вопрос о заключённых россиянах, приговорённых в США, и американцев, отбывающих наказание на территории Российской Федерации, также поднимался во время встречи президентов. Было решено искать компромиссы по этой проблеме, займутся этим вопросом МИД РФ и Госдеп США.

«Что касается военных учений: мы проводим учения на своей территории, так же, как Соединённые Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учений, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам Соединённых Штатов Америки. К сожалению, наши американские партнёры делают это прямо сейчас»,

– отметил президент РФ.

Джо Байден на переговорах поднимал вопрос соблюдения прав человека, на что Владимир Путин заметил, что «тюрьма в Гуантанамо по сей день работает, хотя не соответствует ни американским законам, ни нормам международного права».

Соединённые Штаты совсем недавно столкнулись с волной беспорядков после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, напомнил Путин, после чего против 400 человек были возбуждены уголовные дела, многие находятся под арестом, несколько человек погибло, но «никто из официальных властей Штатов нас об этом не информирует». Россия же не допустит, чтобы то же самое происходило на её территории, подчеркнул российский президент.

Обсуждалась на встрече и украинская тематика.

«Что касается Украины, то, да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения. По поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать. У России же только одно обязательство по Украине – способствовать реализации положений «Минска – 2», и Москва к этому готова. Предложения же Киева о передаче контроля над границей до выборов в Донбассе противоречат положениям «Минска-2»,

– ответил Владимир Путин на вопрос журналистов.

Он предложил всем сомневающимся почитать текст Минских соглашений, которые не являются секретным документом.

Поделился российский президент и своим впечатлением о президенте американском, назвав его «конструктивным, взвешенным и опытным собеседником». В то же время у главы российского государства нет никаких иллюзий по поводу отношений с Соединёнными Штатами – ни до, ни после встречи в Женеве.

«Мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке, но это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет. Все действия, связанные с ухудшением российско-американских отношений, инициировались не нами, а американской стороной. Конгрессмены – они народ изобретательный, что они ещё там напридумывают, я не знаю»,

– ответил Путин на вопрос, достигли ли российско-американские отношения дипломатического дна.