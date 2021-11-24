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Путин по минутам расписал свои реакции от новой вакцины против ковида

24 ноября 2021, 16:30  •  112 • Политика
Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по минутам расписал реакцию своего организма на новую вакцину против ковида.
Президент России Владимир Путин в ходе правительственного совещания подробно рассказал о своей ревакцинации. Бустерную прививку он сделал спустя полгода после первой вакцинации от коронавируса, поскольку защита организма ослабла:
У меня классический случай абсолютно. Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести ревакцинацию. Что я и сделал несколько дней назад.
Помимо укола, Путин испытал и новую назальную вакцину против коронавируса. О том, как проходила эта вакцинация, президент рассказал в формате "по минутам":
На следующий день после разговора с замдиректора института имени Гамалеи Денисом Логуновым он же сам и сделал вторую часть этой процедуры (вакцинации от ковида. - Ред.). Этот порошок назальной формы. Это тот же шприц, только вместо жидкости он набрал порошок. Попросил меня вздохнуть глубоко - с одной стороны, с другой, 15 минут я посидел - и всё на этом закончилось. Никаких ощущений у меня не было, просто 15 минут посидел и пошёл. Сегодня с утра уже занимался спортом. Могу засвидетельствовать, что всё так и было, как наши учёные и говорят.

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