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Путин по минутам расписал свои реакции от новой вакцины против ковида
24 ноября 2021, 16:30 • 112 • Политика
Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по минутам расписал реакцию своего организма на новую вакцину против ковида.
Президент России Владимир Путин в ходе правительственного совещания подробно рассказал о своей ревакцинации. Бустерную прививку он сделал спустя полгода после первой вакцинации от коронавируса, поскольку защита организма ослабла:
Помимо укола, Путин испытал и новую назальную вакцину против коронавируса. О том, как проходила эта вакцинация, президент рассказал в формате "по минутам":
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