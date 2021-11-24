Путин по минутам расписал свои реакции от новой вакцины против ковида

Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по минутам расписал реакцию своего организма на новую вакцину против ковида.

Президент России Владимир Путин в ходе правительственного совещания подробно рассказал о своей ревакцинации. Бустерную прививку он сделал спустя полгода после первой вакцинации от коронавируса, поскольку защита организма ослабла:

У меня классический случай абсолютно. Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести ревакцинацию. Что я и сделал несколько дней назад.

Помимо укола, Путин испытал и новую назальную вакцину против коронавируса. О том, как проходила эта вакцинация, президент рассказал в формате "по минутам":