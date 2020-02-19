Путин пишет правила, а США - защищают хаос. NYT выпустили парадоксальный текст о русских

Накануне в New York Times был опубликован новый материал. В нём, как и в предыдущих подобных, говорилось о том, зачем же в России меняют Конституцию и что может стоять за такими грандиозными планами?

Автор отмечает, что есть одна "широко распространенная теория" - Путин действительно собирается покинуть президентский пост через четыре года. Но якобы он сделает это ради более выгодной позиции, через которую оформит себе "передачу богатства". Со своего нового места он сможет исследовать всё игровое поле России.

Впрочем, среди этих выводов, довольно-таки уже шаблонных, появился и другой, перевернувший в один момент всё с ног на голову:

В то время как российский режим постепенно превращается в систему управления, основанную на правилах, американская политическая система под очень персонализированным руководством президента Трампа, похоже, движется в противоположном направлении.

То есть в американском NYT сделали невероятное - написали про "плохого американца Трампа" и нашли плюс у "русского Путина".