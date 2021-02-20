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"Путин переживет": отказ Байдена звать Россию в G7 насмешил французов

20 февраля 2021, 23:10  •  124 • Политика
Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Для Москвы важными сейчас являются другие международные форматы сотрудничества
Читатели французского издания Le Figaro резко раскритиковали отказ президента США Джозефа Байдена пригласить Россию для участия в G7.
О такой позиции Вашингтона накануне с борта самолета объявила журналистам пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки. При этом она заметила, что Москву могут позвать в "Большую семерку" совместно с партнерами Штатов по организации.
"Русофобия американцев одержима и опасна. Им во чтобы то не стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона", – приводит РИА "Новости" мнение пользователя под ником archimède33.
А вот читатель Reg6994 убежден, что президент РФ Владимир Путин спокойно отнесется к тому, что Россию больше не пригласят на площадку "семерки". Он вообще сомневается в необходимости существования этой организации.
"Я думаю, Путин это переживет… G7 имеет значение только для тех, кто в ней участвует. Но имеет ли смысл это объединение сегодня?" – оставил такой коммент Reg6994.
В свою очередь, пользователь Edmond, помня о почтенном возрасте Байдена, не исключил того факта, что американец просто забыл о словах Путина об отсутствии у России интереса к G7, поскольку есть формат G20. С ним согласился DARIUS47, подчеркнув, важность для Москвы "Большой двадцатки" и Шанхайской организации сотрудничества.
Добавим, накануне Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности разразился критической речью в адрес России, обвиняя Москву в попытках расколоть "европейский проект и союз НАТО", а также в "нападении на наши демократии", пишет Le Figaro. США больше не будут "подчиняться" России, предупредил хозяин Белого дома.

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