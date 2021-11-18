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Путин перевёл для НАТО собственную речь: "А потом обижаются!"

18 ноября 2021, 18:05  •  228 • Политика
Президент России Владимир Путин отошёл от традиционной протокольной речи и решил, что называется, перевести для НАТО свои слова.
Речь президента России была посвящена взаимоотношениям страны с Североатлантическим альянсом. По словам Путина, в НАТО до сих пор не понимают, почему официальная Москва приостановила работу своего постоянного представительства в Брюсселе.
"На голом месте выслали дипломатов. А потом обижаются... Ну чего обижаться-то? Это их инициатива. Ну не хотят с нами сотрудничать - не надо. Не очень-то и хотелось", - перевёл свою речь на более понятные категории Владимир Путин.
Напомним, в начале октября 2021 года в НАТО было принято решение сократить постоянную миссию России в Брюсселе до 10 человек. Восемь сотрудников были высланы по надуманному предлогу о том, что они являются представителями русской разведки. В ответ на эти действия Россия с 1 ноября приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО.

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