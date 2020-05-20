Путин перестал разговаривать с Зеленским

Дмитрий Гордон, чье имя мелькает в СМИ все последние дни, удостоился чести задать первый вопрос на пресс-конференции Владимира Зеленского по поводу годовщины его президентства.Зеленский не удержался от шутки в адрес Гордона.«Наш спецагент, насколько мне сказали», – сказал Зеленский.Гордон в свою очередь спросил у Зеленского, осознает ли тот бесперспективность встреч с российским президентом Владимиром Путиным: «Понимаете ли вы, что на украинских условиях Путин никогда Донбасс не отдаст, а значит, встречаться с ним нет смысла совсем?».Зеленский в ответ снова пошутил, что не понял – вопрос ли это был или утверждение, и начал рассказывать об обменах пленными, «усилении» переговорной группы в Минске.«У меня сейчас не было встреч с ним в любом формате, не было звонков. Сейчас все страны из-за коронавируса, каждый занимается своей страной», – сказал Зеленский.Однако он выразил надежду, что встреча в «Нормандском формате» должна состояться после завершения пандемии.«Что касается президента России, мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ним говорит, должны договариваться… Я готов к любом формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению нашей территории и людей», – продолжил Зеленский.В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль не видит необходимости проводить еще один саммит в Нормандском формате, поскольку Украина до сих пор не выполнила договоренности, достигнутые на последней встрече в Париже.«Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже, а для их выполнения нет другого пути, кроме как вести себя правильно в Контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском», – сказал министр.При этом Лавров подчеркнул, что украинские политики не имеют права ссылаться на якобы необязательность выполнения Минских соглашений по Донбассу.«Минские договоренности были одобрены СБ ООН, и тем самым обрели международно-правовую силу. В качестве таковых они должны выполняться», – сказал министр.