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Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

07 декабря 2019, 02:54  •  61 • Политика
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в пятницу, 6 декабря, перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.
Когда российский лидер начал вступительное слово, у одного из участников произошла заминка с переводом. Он обратился к Путину, на что тот быстро отреагировал, перейдя на немецкий язык. Когда президент обратился к участнику, тот в ответ засмеялся. «Ладно, потом... Ничего интересного я не расскажу», — приводит перевод слов Путина с немецкого «РИА Новости». Подождав, политик продолжил вступительную речь уже на русском языке.
Кроме того, в начале своего выступления Путин на немецком пообщался с другим участником беседы.
В ходе встречи российский лидер назвал долгосрочное сотрудничество с бизнесменами из Германии стратегическим интересом Москвы. По его словам, российские предприниматели также стараются поддерживать такие связи.
Путин добавил, что инвестиции компаний ФРГ в экономику России превышают $20 млрд, а встречные российские составляют около $10 млрд. Почти 5 тыс. компаний в России работают с участием капитала из Германии, совокупный оборот таких фирм оценивается в $50 млрд.
Президент отметил, что Германия является вторым после Китая внешнеторговым партнером России, хотя еще «совсем недавно» была крупнейшим из них. Он выразил надежду, что к прежним показателям еще удастся вернуться.
В свою очередь замглавы правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета компании CLAAS KGaA mbH Катрина Клаас-Мюльхойзер выразила надежду на подвижки к отмене антироссийских санкций после саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

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