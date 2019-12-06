Путин перешел на немецкий

Владимира Путина на этой неделе в Сочи преследуют аудио-сложности. То на выступлении перед студентами Олимпийского университета не включился микрофон, и президенту пришлось повторить несколько фраз уже начатой речи. То на встрече с представителями деловых кругов Германии выяснилось, что не у всех появился перевод в наушниках.

- Что случилось? - уточнил по-немецки Путин, увидев, что некоторые из участников. - Не идет?

Германские бизнесмены продолжали битву с наушниками.

- Я вам потом повторю, - пошутил по-немецки Путин. - Все самое интересное расскажу еще раз.

Самое интересное, впрочем, было впереди. Президент напомнил, что немецкие инвестиции в российскую экономику вопреки всем санкциям превышают 20 миллиардов долларов, а российские в экономику Германии составляют почти 10 миллиардов. И вообще Германия занимает второе место среди внешнеторговых партнёров России после Китая. При этом Россия обеспечивает более трети потребностей Германии в энергоносителях: по нефти – 33 процента, природному газу – 35 процентов.

- Близки к завершению работы по прокладке газопровода «Северный поток-2», ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объёмы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту, - перешел Путин к самому горячему. - Ещё раз хочу подчеркнуть, это чисто коммерческий проект. Это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности.

Президент прокомментировал газовые переговоры, которые сейчас ведут Россия и Украина.

- Я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, - оценил он уровень дискуссии. - Но надеюсь, что всё-таки участники этих переговоров найдут приемлемые для них решения.

Говоря о возможностях для инвестиций в Россию, Путин подчеркнул принципиальное отличие между российскими и западными подходами.

- Если вы обратили внимание, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, мы всегда очень ровно, всегда стабильно относимся к нашим экономическим партнёрам, - заявил он. - Никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов. Хочу вас заверить: так оно будет и в будущем.