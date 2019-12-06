Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новый мировой Фарбен-порядок. Дмитрий Перетолчин
«По результатам спецоперации»: задержаны члены ОПГ, подозреваемые в убийстве гла...
Владимир Путин провёл в Сочи совещание с руководством Минобороны и предприятий О...
Украина грозит "стеной" в случае неудовлетворенности переговорами. Веч...
Главная / В России

Путин перешел на немецкий

06 декабря 2019, 18:39  •  117 • В России

Владимира Путина на этой неделе в Сочи преследуют аудио-сложности. То на выступлении перед студентами Олимпийского университета не включился микрофон, и президенту пришлось повторить несколько фраз уже начатой речи. То на встрече с представителями деловых кругов Германии выяснилось, что не у всех появился перевод в наушниках.

- Что случилось? - уточнил по-немецки Путин, увидев, что некоторые из участников. - Не идет?

Германские бизнесмены продолжали битву с наушниками.

- Я вам потом повторю, - пошутил по-немецки Путин. - Все самое интересное расскажу еще раз.

Самое интересное, впрочем, было впереди. Президент напомнил, что немецкие инвестиции в российскую экономику вопреки всем санкциям превышают 20 миллиардов долларов, а российские в экономику Германии составляют почти 10 миллиардов. И вообще Германия занимает второе место среди внешнеторговых партнёров России после Китая. При этом Россия обеспечивает более трети потребностей Германии в энергоносителях: по нефти – 33 процента, природному газу – 35 процентов.

- Близки к завершению работы по прокладке газопровода «Северный поток-2», ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объёмы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту, - перешел Путин к самому горячему. - Ещё раз хочу подчеркнуть, это чисто коммерческий проект. Это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности.

Президент прокомментировал газовые переговоры, которые сейчас ведут Россия и Украина.

- Я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, - оценил он уровень дискуссии. - Но надеюсь, что всё-таки участники этих переговоров найдут приемлемые для них решения.

Говоря о возможностях для инвестиций в Россию, Путин подчеркнул принципиальное отличие между российскими и западными подходами.

- Если вы обратили внимание, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, мы всегда очень ровно, всегда стабильно относимся к нашим экономическим партнёрам, - заявил он. - Никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов. Хочу вас заверить: так оно будет и в будущем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже плюнули
06 декабря 2019, 18:39
Власть должна выбирать Жуковых, а не циничных «эффективных менеджеров»
06 декабря 2019, 12:09
"Слава Украине!" уже немодно: как пранкеры поговорили с Зеленским
06 декабря 2019, 15:24
«Человек посередине»: Уставший Зеленский впервые появился на обложке Time
06 декабря 2019, 10:24
«Я была существом, которое считает себя беспомощным и бесполезным»: как женщины сталкиваются с насилием в семье
06 декабря 2019, 18:39
Геннадий Бурбулис, экс-Госсекретарь РФ: Если бы после распада СССР ядерные боеголовки остались в Белоруссии, Казахстане и на Украине, все могло бы быть...
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2019, 07:24
Как вы оцениваете свой провал? Политологи озвучили свои вопросы к Медведеву
06 декабря 2019, 10:39
"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций...
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже...
06 декабря 2019, 07:24
Виноваты свои же? Взрыв на позициях ВСУ унёс жизни четырёх украинских военных - СМИ
06 декабря 2019, 04:09
Закопанную в горшке своими родителями кроху снова оставили. Врачи рассказали о её суд...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2019, 15:39
"В чём дело?!" Сами украинцы возмутились подтасовкой фактов для захвата территорий России
03 декабря 2019, 14:24
"Готовы глотать обиды?": Немцы не постеснялись кулаками вбить правду воевавшему в Донбассе активисту Майдана
30 ноября 2019, 21:09
«Вобрал в себя новейшие достижения»: какими возможностями обладает ракетный корабль ВМФ «Каракурт»
04 декабря 2019, 09:54
"На Украине беспредел": Солист группы "Грибы" неожиданно заступился за "типичное донбасское быдло" перед Дудем
29 ноября 2019, 19:24
"А у Петлюры были такие звания…": Указ Зеленского о "ликвидации" прапорщиков вызвал смех в Рунете
04 декабря 2019, 09:54
"Он вообще-то кто?" После "допроса в полиции" Соловьёв разразился вопросами к насевшему правозащитнику
30 ноября 2019, 19:56
Даже Соловьев РАСТЕРЯЛСЯ после ТАКОЙ речи гостя! Что УКРАИНА о себе ВОЗОМНИЛА?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.