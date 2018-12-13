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Путин перенес столицу Дальнего Востока
13 декабря 2018, 19:24 • 61 • В России
Владимир Путин сегодня, 13 декабря, подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Решение вступило в силу сразу после подписания.
Ранее с инициативой сделать именно Владивосток столицей ДФО выступил и.о. губернатора Приморского края Олег Кожемяко. В частности, он отметил, что Владивосток уже де-факто стал главным городом восточной части России. В столице Приморья ежегодно проходит международный Восточный экономический форум. Там же находятся незамерзающие порты, которые связывают нашу страну с Китаем, Японией, Кореей и другими странами Тихоокеанского региона. Аргументы Кожемяко поддержал и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Хабаровск был центром Дальневосточного округа с момента его создания в 2000 году.
Напомним, 4 ноября другим указом Владимир Путин расширил состав Дальневосточного федерального округа за счет добавления к нему Бурятии и Забайкальского края.
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