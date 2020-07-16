Путин перенес рабочую поездку в Крым

Президент России Владимир Путин перенес на понедельник, 20 июля, рабочую поездку в Крым, которая должна была состояться в четверг, 16 июля. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне представитель Кремля сообщил, что Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России в Крыму. Планировалось, что российский лидер побывает на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

«Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента. Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоятся в понедельник», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, вместо поездки на Крымский полуостров российский президент проведет бюджетное совещание в Ново-Огарево.

В нем должны принять участие российский премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Григоренко, а также глава администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Максим Орешкин, министры экономического развития и финансов России Дмитрий Григоренко и Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

«Потому что бюджетный процесс в этом году сложнее. Это всегда сложный процесс, но в этом году есть отягчающие обстоятельства в виде кризисных проявлений», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что в настоящий момент необходима балансировка бюджета страны, требующая особого внимая со стороны правительства и президента.