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Путин переназначил Минниханова в прямом эфире
20 мая 2020, 18:20 • 83 • В России
Еще недавно такое сложно было бы и представить, но новые технологии меняют стремительно все в нашем мире. В среду состоялось первое официальное переназначение главы региона в прямом телевизионном эфире.
Владимир Путин во время общения с главой Татарстана Рустемом Миннихановым выслушал его доклад о ситуации в республике. Минниханов доложил о борьбе с коронавирусом, о работе предприятий и социальной сфере. И в конце сказал:
- В этом году в сентябре истекает срок моих полномочий. Я искренне благодарен вам за доверие, я - член вашей команды. В случае вашего одобрения, конечно, готов дальше работать, баллотироваться.
- По поводу ваших полномочий: да, я знаю, что они истекают, но вы сами только что сказали, что Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации, - ответил Путин. - И это на самом деле так и есть. Но все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики.
В среду состоялось первое официальное переназначение главы региона в прямом телевизионном эфире. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Весь этот диалог проходил через 700 километров, на глазах у всей страны. Президент находился перед телевизионным монитором в своем кабинете в Москве, а Рустем Минниханов - в своем в Казани.
- Я безусловно, поддержку ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок, - согласился Путин с желанием главы республики идти на перевыборы в сентябре этого года. - Желаю вам успеха.
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