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Путин: перекрестные Годы России и Японии повысят доверие между жителями двух стран

26 мая 2018, 22:54  •  41 • Политика

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин надеется, что проведение перекрестных Годов России и Японии будет способствовать интенсификации контактов между жителями двух стран и повысит доверие между ними.

"Уверен, перекрестные годы послужат активизации контактов в самых разных областях, развитию прямых дружеских контактов между людьми, повысят уровень взаимного доверия между нашими народами, а значит, будут упрочивать фундамент двустороннего взаимодействия", - сказал Путин, выступая на церемонии открытия перекрестных Годов России и Японии, которая проходит в Большом театре в Москве.

Глава государства отметил, что многие мероприятия пройдут на российском Дальнем Востоке. "Это закономерно. Японские инвесторы давно и успешно работают здесь, участвуют в высокотехнологичных проектах, которые реализуются на территориях опережающего развития", - сказал он, добавив, что "такой позитивный опыт стоит поощрять и распространять на другие регионы нашей страны".

Путин высказался также за налаживание более тесного общения между представителями экспертных и неправительственных организаций, научной и творческой интеллигенции.

"Программой Годов предусмотрены многочисленные контакты между парламентариями, научные, студенческие и молодежные обмены", - напомнил он. Президент РФ пообещал, что в Японии пройдут многочисленные гастроли российских творческих коллективов, а также различные выставки и Неделя российского кино.

"Вновь подчеркну, что реализация проекта перекрестных Годов будет способствовать дальнейшему укреплению отношений добрососедства и партнерства между Россией и Японией", - заключил Путин.

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