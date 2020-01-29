Путин переиграл Трампа в Сирии: США от бессилия угрожают России

Ну, как там в Сирии? Как обычно: воюют! Правительственные войска Башара Асада ведут сейчас активное наступление, цель которого вытеснить джихадистов из северо-западной провинции Идлиб. Наступление развивается достаточно успешно — Сирийская арабская армия (САА) уже освободила стратегически важный город Маарет Ан-Нуман и ряд других населенных пунктов. Идлиб — одна из ключевых точек на карте Сирии и имеет особо важное значение для конфликтующих сторон. Сейчас эту провинцию в большей степени контролируют террористические формирования Сирийской свободной армии (ССА), разгром которых будет означать окончательную победу Асада.

За каждой из воюющих сторон стоят свои «покровители». Для САА — это Россия и Иран, для ССА — Турция и в определенной степени США. У каждого по Идлибу есть свой интерес, поэтому зона боевых действий в этом районе, как предполагается, будет только расширяться — их уже назвали финальной битвой за Сирию. Впрочем, о полном освобождении Идлиба правительственной армией говорить пока не приходится — слишком мало сил, особенно по пехоте, способной эффективнее танков действовать в горной местности. Задача более ограниченная, но стратегически важная — взять под полный контроль трассу М-5, которая соединяет провинцию Алеппо с Хамой и Хомсом. Для того чтобы контролировать трассу, необходимо удерживать город Маарет ан-Нуман, в который и вошли сейчас бойцы элитной 25-й дивизии сил специального назначения САА.

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Успешное развитие этой операции приписывают участию в ней российских военнослужащих, в том числе и применение авиации. Ряд западных СМИ, ссылаясь на сведения неправительственной организации «Белые каски», опубликовал данные о таких ударах и погибших мирных жителях. В российском Минобороны это опровергают и утверждают, устами руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, что ВКС не наносили удары по гражданским объектам в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. И вообще, российская авиация не осуществляет здесь боевых вылетов с начала действия режима прекращения огня с 12 января, о чем договорились Путин и Эрдоган во время встречи в Стамбуле 8 января.

Может оно и так, хотя, если вспомнить, то ни одно успешное наступление правительственных войск в Сирии не обходилось без участия российских ВКС. Вероятно, что и сами сирийские летчики поднабрались за последние годы опыта у своих российских коллег и уже способны самостоятельно решать боевые задачи по поддержке наземных сил с воздуха. В чем можно не сомневаться, и на это обращают внимание эксперты, так это на то, что именно российские военные советники посоветовали сирийским военным изменить тактику ведения боевых действий. Во время этой операции в Идлибе воздушные, ракетные и артиллерийские удары по террористам были нанесены не с южного и юго-восточного направления, о чем было известно, а с северо-восточного направления. В результате формирования ССА понесли серьезные потери и оказались отрезаны от крупных отрядов на юге, что в итоге и позволило оперативно войскам САА к городу Маарет ан-Нуман.

В США, у которых в Идлибе, насколько это известно, нет своих сил, в отсутствие российского военного участия в операции по освобождению Идлиба не поверили. В ход пошли угрозы. Госсекретарь Майк Помпео заявил о том, что Вашингтон готов пойти на «беспрецедентные меры» в Сирии, чтобы «остановить Россию». Угрозы последовали и в отношении Дамаска и Тегерана, что может указывать на обострение обстановки на Ближнем Востоке в ближайшее время. «Соединенные Штаты с серьезной обеспокоенностью следят за ситуацией на северо-западе Сирии, где объединенные силы России, иранского режима, „Хезболлах“ и режима Асада, как сообщается, проводят масштабные нападения на жителей провинции Идлиб и западной части Алеппо. Сообщается, что эти силы проводят неизбирательные воздушные бомбардировки и наземные атаки, в результате которых тысячи гражданских лиц оказались под обстрелом в Маарет ан-Нуман, в результате им некуда бежать», — заявил Помпео, обвиняя Россию, Сирию и Иран в создании напряженности в регионе.

Вероятно, что Помпео забыл, что провинция Идлиб является частью Сирийской арабской республики, а российские ВКС находятся здесь по официальному приглашению законного правительства, что соответствует нормами международного права. В отличии от американских военнослужащих, которых можно считать оккупантами на этой земле. Про бомбардировки мог бы тоже промолчать, памятуя, как авиация США разносила в клочья целые города и страны, ради достижения непонятно каких целей. Но это так, к слову.

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Чем же могут обернуться «беспрецедентные меры», о которых говорит госсек США, для России? Под ними понимаются использование уже ставших привычными экономических и политических рычагов давления. При отсутствии объяснений и наличия реальных доказательств (Помпео в своей гневной речи использовал лишь слово «сообщается» не сказав даже откуда эти данные у него появились) почему же России нельзя бороться с террористами на территории Сирии, это выглядит достаточно странно. Подобные заявления со стороны Вашингтона, по оценкам политологов, говорят лишь о том, что США обеспокоены потерей своего влияния на Ближнем Востоке. Провал с влиянием США в Иране, Сирии, неизвестно как долго удержатся американцы в Ираке, нелепая нынешняя попытка Дональда Трампа примирить Израиль и Палестину, которую он назвал «сделкой века», свидетельствуют о невозможности контролировать ситуацию в регионе. Отсюда и такая бурная реакция. На ум приходит крылатое выражение: «Юпитер, ты сердишься — значит, ты не прав».

Россия в случае какого-либо демарша со стороны США также может ужесточить условия пребывания американского военного контингента в Сирии. Путем разрыва существующих договоренностей и закрытием, например, воздушного пространства над восточной частью САР. Вряд ли Асад откажет Путину в такой просьбе. И официальное закрытие неба над этой территорией позволит российским ВКС, в том числе при помощи зенитных ракетных систем без предупреждения сбивать любые пролетающие объекты. Для США это станет серьезной проблемой, когда ликвидируются многие пути транспортной доставки.

Так что еще неизвестно, кто выиграет от таких мер. И Трамп в ситуации по Сирии выглядит в роли боксера легкого веса из анекдота, который получает от соперника-тяжеловеса мощные удары и при этом твердит: «А по очкам-то я веду».

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