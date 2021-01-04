Путин переиграл Силуанова с индексацией пенсий работающим старикам. На исполнение - месяц

По итогам прошедшей в середине декабря большой пресс-конференции президента России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Срок на выполнение поручения дал всего месяц - до 1 февраля.

И в этом случае глава государства в открытую переиграл министра финансов Антона Силуанова, который, напомним, придерживается мнения о том, что работающие пенсионеры в индексации пенсий не нуждаются.

У главы Минфина объяснение простое: "Пенсия - компенсация утраченного заработка", и, мол, "если человек работает, то заработок не утрачивается", ведь в данном случае у гражданина и пенсия, и зарплата.

Возвращение индексации пенсий работающим старикам Силуанов считает неправильным, полагая, что "более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, именно этим гражданам нужна государственная поддержка".

Ранее, напомним, во время встречи с руководителем профсоюзов России Михаилом Шмаковым глава государства подтвердил необходимость проработать вопрос возобновления индексации пенсий работающим старикам.

Депутат Госдумы Сергей Миронов обратил особое внимание на то, что "заявление сделано в тот самый момент, когда против индексации выступает финансово-экономический блок правительства". То есть тот самый Антон Силуанов.

Ранее Путин выиграл у кабмина "битву" за выдачу выплат населению в 10 тысяч рублей, когда в разгар пандемии в стране разразился вызванный ею экономический кризис. Стоит надеяться, что и индексацию пенсий удастся у финансово-экономического блока правительства отвоевать.