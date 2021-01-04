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Путин переиграл Силуанова с индексацией пенсий работающим старикам. На исполнение - месяц
04 января 2021, 20:40 • 164 • Политика
Президент Владимир Путин получил кабмину представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Срок - месяц, до 1 февраля. В этом глава государства уже переиграл министра финансов Антона Силуанова, который был категорически против данной индексации.
По итогам прошедшей в середине декабря большой пресс-конференции президента России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Срок на выполнение поручения дал всего месяц - до 1 февраля.
И в этом случае глава государства в открытую переиграл министра финансов Антона Силуанова, который, напомним, придерживается мнения о том, что работающие пенсионеры в индексации пенсий не нуждаются.
У главы Минфина объяснение простое: "Пенсия - компенсация утраченного заработка", и, мол, "если человек работает, то заработок не утрачивается", ведь в данном случае у гражданина и пенсия, и зарплата.
Возвращение индексации пенсий работающим старикам Силуанов считает неправильным, полагая, что "более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, именно этим гражданам нужна государственная поддержка".
Ранее, напомним, во время встречи с руководителем профсоюзов России Михаилом Шмаковым глава государства подтвердил необходимость проработать вопрос возобновления индексации пенсий работающим старикам.
Депутат Госдумы Сергей Миронов обратил особое внимание на то, что "заявление сделано в тот самый момент, когда против индексации выступает финансово-экономический блок правительства". То есть тот самый Антон Силуанов.
Ранее Путин выиграл у кабмина "битву" за выдачу выплат населению в 10 тысяч рублей, когда в разгар пандемии в стране разразился вызванный ею экономический кризис. Стоит надеяться, что и индексацию пенсий удастся у финансово-экономического блока правительства отвоевать.
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