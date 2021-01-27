|
Путин переговорил с новым президентом США. Кремль раскрыл детали разговора
27 января 2021, 00:20 • 159 • Политика
В Кремле сообщили, что Владимир Путин провёл телефонную беседу с новым президентом США Джо Байденом. Политики, как говорится в релизе, обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
Во вторник, 26 января, президент России переговорил по телефону с лидером США Джозефом Байденом. О состоявшемся разговоре глав государств сообщили в Кремле.
Президент РФ поздравил Байдена с началом работы на посту, ранее Путин направил поздравительную телеграмму американскому политику в связи с избранием на выборах.
В нынешнем разговоре российский лидер отметил, что нормализация отношений между двумя странами отвечала бы взаимным интересам. Судя по перечню озвученных тем, которые были затронуты в беседе, разговор был обстоятельным.
Так, в рамках обсуждения международной проблематики был затронут вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу, а также об СНВ-3. Президенты также рассмотрели возможности сотрудничества РФ и США в торгово-экономической сфере, обсудили проблематику сохранения СВПД.
Кроме того, Путин и Байден в своём первом телефонном разговоре обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19.
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 января 2021, 07:05
|
23 января 2021, 01:55
|
22 января 2021, 01:10
|
21 января 2021, 21:30
|
20 января 2021, 18:00
|
21 января 2021, 16:00
|
20 января 2021, 01:30