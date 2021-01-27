Путин переговорил с новым президентом США. Кремль раскрыл детали разговора

Во вторник, 26 января, президент России переговорил по телефону с лидером США Джозефом Байденом. О состоявшемся разговоре глав государств сообщили в Кремле.

Президент РФ поздравил Байдена с началом работы на посту, ранее Путин направил поздравительную телеграмму американскому политику в связи с избранием на выборах.

В нынешнем разговоре российский лидер отметил, что нормализация отношений между двумя странами отвечала бы взаимным интересам. Судя по перечню озвученных тем, которые были затронуты в беседе, разговор был обстоятельным.

Так, в рамках обсуждения международной проблематики был затронут вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу, а также об СНВ-3. Президенты также рассмотрели возможности сотрудничества РФ и США в торгово-экономической сфере, обсудили проблематику сохранения СВПД.

Кроме того, Путин и Байден в своём первом телефонном разговоре обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19.