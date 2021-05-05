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Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев

05 мая 2021, 02:15  •  82 • Политика
Президент России Владимир Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии Анналену Бербок на её же языке, чем весьма удивил немцев.
Немецкий пользователь выложил в TikTok два фрагмента выступления на немецком языке и предложил сравнить их между собой. Первый фрагмент - это речь президента России Владимира Путина, записанная в 2001 году в бундестаге. Второй - речь кандидата в канцлеры Германии от партии "Зелёных" Анналены Бербок, записанная уже в наши дни. Пост называется "Кто лучше говорит по-немецки: Бербок против Путина".
Аналитик, политический эксперт Тимофей Борисов отметил, что Путин ещё в начале своего правления смог поразить жителей Германии отточенным немецким языком. А вот Бербок в ходе своего выступления делала одну ошибку за другой, хотя для неё немецкий - родной язык.
Кандидат в канцлеры поражает массой ошибок: Länd вместо Land - страна, Grundschauen (основное видение) вместо Grundschulen (начальные школы), Emonotial вместо Emotional (эмоционально), - перечисляет Борисов.
Напомним, что Путин овладел немецким языком во время обучения в Краснознамённом институте КГБ. Позже, в 1985-1990 годах, он проходил службу в ГДР по линии внешней разведки КГБ.

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