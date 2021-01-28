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Путин передал скрытое послание Байдену: Политолог о речи президента на форуме в Давосе

28 января 2021, 09:20  •  96 • Политика
Путин в Давосе предупредил о риске войны всех против всех и конце цивилизации. Это прямое послание новому президенту США Джо Байдену, уверен политолог Юрий Самонкин.
В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Путин заявил, что есть вероятность столкнуться со "срывом в мировом развитии" и "борьбой всех против всех". Предупреждение российского лидера прокомментировал политолог Юрий Самонкин.
По его мнению, слова главы России - не что иное, как сигнал новому президенту США. Таким образом Владимир Путин предупреждает Джо Байдена, что монополярная политика больше невозможна.
Российский лидер напомнил, что Вторая мировая война началась из-за "неспособности и неготовности решать глобальные противоречия. Сейчас в мире наблюдается похожая ситуация - происходит ослабление международных институтов, увеличивается число региональных конфликтов, а система глобальной безопасности деградирует. Однако в этот раз новая мировая война станет концом цивилизации.
Путин абсолютно прав, учитывая, что не так давно президент США Дональд Трамп покинул, например, ДРСМД. Сокращение военного присутствия на Ближнем Востоке Вашингтон игнорировал, что чуть не привело к полномасштабной войне после убийства иранского генерала Сулеймани в начале 2020 года,
- комментирует речь президента России Юрий Самонкин.
Он отмечает, что нечто похожее Владимир Путин уже говорил в Мюнхене в 2007 году. Он предупреждал США, что мир больше не является однополярным, потому что появилось много независимых игроков, с правами и интересами которых необходимо считаться.
По мнению политолога, нынешней речью Путин выражает готовность России к новому диалогу с США. И речь идёт не только о продлении СНВ-3, но и о других глобальных вопросах, подытожил Юрий Самонкин в беседе с Nation News.

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