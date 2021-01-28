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Путин передал скрытое послание Байдену: Политолог о речи президента на форуме в Давосе
28 января 2021, 09:20 • 96 • Политика
Путин в Давосе предупредил о риске войны всех против всех и конце цивилизации. Это прямое послание новому президенту США Джо Байдену, уверен политолог Юрий Самонкин.
В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Путин заявил, что есть вероятность столкнуться со "срывом в мировом развитии" и "борьбой всех против всех". Предупреждение российского лидера прокомментировал политолог Юрий Самонкин.
По его мнению, слова главы России - не что иное, как сигнал новому президенту США. Таким образом Владимир Путин предупреждает Джо Байдена, что монополярная политика больше невозможна.
Российский лидер напомнил, что Вторая мировая война началась из-за "неспособности и неготовности решать глобальные противоречия. Сейчас в мире наблюдается похожая ситуация - происходит ослабление международных институтов, увеличивается число региональных конфликтов, а система глобальной безопасности деградирует. Однако в этот раз новая мировая война станет концом цивилизации.
- комментирует речь президента России Юрий Самонкин.
Он отмечает, что нечто похожее Владимир Путин уже говорил в Мюнхене в 2007 году. Он предупреждал США, что мир больше не является однополярным, потому что появилось много независимых игроков, с правами и интересами которых необходимо считаться.
По мнению политолога, нынешней речью Путин выражает готовность России к новому диалогу с США. И речь идёт не только о продлении СНВ-3, но и о других глобальных вопросах, подытожил Юрий Самонкин в беседе с Nation News.
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