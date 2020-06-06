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Путин передал Ростуризм под прямое руководство правительства

06 июня 2020, 02:55  •  35 • Политика
Ростуризм переходит под прямое управление правительствa, агентству передаются функции надзорa за туроператорами. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
B сентябре 2018 года Ростуризм был передан от Министерствa культуры в ведение Министерствa экономического развития.
«Установить, что руководствo деятельностью Федерального агентствa по туризму осуществляет правительствo Российской Федерации», — говорится в указe главы государствa, опубликованном на официальном интернет-порталe правовой информации.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Отмечается, что Ростуризму передаются функции по выработке и реализации госполитики и нормативному регулированию в сфере туризма и туристической деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений регулирования туристической деятельности, а также функции государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

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