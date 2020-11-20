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Путин передал привет Прибалтике и Украине от Нюрнбергского трибунала - Гаспарян

20 ноября 2020, 19:55  •  228 • Политика
Путин назвал попытки реабилитации нацизма бессовестными. Гаспарян считает, что это был прямой намёк на Прибалтику и Украину.
Президент России Владимир Путин назвал бессовестными и лживыми попытки реабилитации нацистских преступников и их пособников. Обращение главы государства прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Российский лидер отметил, что мировое сообщество обязано защищать решения, принятые Нюрнбергским трибуналом. Потому что именно на них основаны принципы послевоенного миропорядка и нормы международного права. Они являются базой для конструктивного диалога и сотрудничества. А их забвение грозит подрывом безопасности на всей планете.
Путин добавил, что Россия постоянно обращается к урокам Нюрнбергского трибунала, потому что понимает их важность для отстаивания истин исторической памяти. Чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны.
"Особенно - бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников", - добавил Путин в своём обращении к участникам форума "Уроки Нюрнберга".
"Путин передал привет Прибалтике и Украине", - прокомментировал слова главы государства Армен Гаспарян в своём Telegram-канале.
Напомним, что в Прибалтике и на Украине активно уничтожаются памятники советским воинам-освободителям, а вместо них возводятся монументы в честь нацистов и их пособников. Также постоянно предпринимаются попытки приравнять нацистскую Германию к СССР.

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