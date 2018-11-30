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Путин перечислил болевые точки мира

30 ноября 2018, 19:24  •  159 • В России

Владимир Путин был, пожалуй, одним из немногих лидеров, добравшихся до Буэнос-Айреса, где в пятницу открылся саммит Большой двадцатки, без приключений. Эммануэля Макрона в аэропорту аргентинской столицы не встретил никто, кроме уборщика в желтой жилетке, в чем на фоне парижских протестов усмотрели изощренное издевательство. Ангела Меркель чудом осталась в живых, вернувшись на сломавшемся самолете в Кельн, слив перед посадкой 120 тонн авиационного керосина в море. Дональд Трамп с борта самолета вообще принялся писать неожиданные твитты про отмену встречи с Путиным до лучших времен на Аргентине.

Путин прибыл в Буэнос-Айрес на саммит G20.

- Не мне оценивать президента, исхожу из того, что в свойственном ему стиле Трамп написал твит, из которого я узнал эту новость, - прокомментировал отмену уже согласованной и анонсированной встречи Сергей Лавров. - Я сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем, но, естественно, насильно мил не будешь. Если в этой ситуации президенту США давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров мешает нормально развивать отношения с президентом России, то, наверное, будем ждать нового случая.

Владимир Путин впрочем нового случая, чтобы сказать все, что думает и про политику США, и про ситуацию в мире, ждать не стал. И рубанул с размаху еще до официального начала Двадцатки — на проходившей на полях встрече лидеров БРИКС.

- Нельзя не видеть, что недобросовестная конкуренция все чаще подменяет собой честный равноправный межгосударственный диалог. Распространятся порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права. - заявил Путин в своем выступлении. - Все это оказывает крайне негативный эффект на атмосферу сотрудничества на международной арене, приводит к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономических отношений, разрывая саму ткань мировой экономики.

Американским партнерам досталось по всем фронтам.

- Чтобы не допустить нового витка напряжённости вокруг иранской ядерной программы, следует делать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий, - начал Путин с Ирана, а продолжил договором о РСМД. - Не может не тревожить положение дел в сфере нераспространения и разоружения. Возможный отказ США от обязательств по Договору о РСМД, неясность в позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях создают риски неконтролируемой гонки вооружений.

Вспомнил президент России и еще одну болевую точку — корейское разоружение.

- Хорошо, что наметились подвижки в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, однако ультимативные требования односторонних уступок от Пхеньяна могут привести к срыву достигнутых договорённостей, - сказал Путин. - Поэтому важно, чтобы в ответ на шаги КНДР по разоружению постепенно ослаблялся и санкционный режим в отношении этой страны.

Ну и не могло в этот день обойтись и без Сирии, где «прилетело» всем.

- В Сирии, где боевики продолжают вооруженные нападения на правительственные силы, вопиющим нарушением режима превращения огня стала атака 24 ноября против жителей западной части города Алеппо с применением химических отравляющих веществ, предположительно, хлора, - заявил президент. - Подобные преступления террористов не должны оставаться безнаказанными, иначе они будут тиражировать подобные выходки. В отношении террористических группировок недопустимы двойные стандарты или какие бы то ни было компромиссы и, тем более, их авантюрное использование в геополитических целях, поскольку любые заигрывания с террористами играют им на руку, побуждают совершать новые кровавые злодеяния.

Дональду Трампу, проведшему утро в частных встречах, было что осмыслить уже в самом начале двухдневного саммита.

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