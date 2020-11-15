Путин, Пашинян и Алиев снова взялись за телефоны: О чём на этот раз "секретничали" лидеры

Президент России Владимир Путин вновь провёл телефонные переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Подробностями поделились в пресс-службе Кремля.

Сообщается, что лидеры трёх государств обсудили конкретные аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, которые были оговорены в начале недели. Речь идёт о прекращении огня по всей линии фронта, заходе российских миротворцев и передаче отдельных поселений под контроль соответствующих сторон.

Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что конфликт в Карабахе завершился, как и предсказывали эксперты, после взятия Азербайджаном города Шуша, расположенного на пути, соединяющем столицу региона с Арменией. Поняв безвыходность ситуации, армянский премьер срочно запросил мира. В результате в начале недели было подписано соглашение об урегулировании ситуации.