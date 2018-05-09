Путин: память о войне и жертвах фашизма объединяет Россию и Израиль

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил признательность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за приезд в Москву 9 мая. "Мы знаем, как в Израиле, как еврейский народ в целом относятся к событиям прошлой войны. Это отношение во многом нас объединяет, отношение к нацизму, фашизму, жертвам нацизма вообще и жертвам Холокоста, в частности", - уверен глава российского государства.

Он обратил внимание на тот факт, что с этого года в Израиле 9 мая также отмечается День Победы как общенациональный праздник.

Нетаньяху в свою очередь заверил, что его страна и народ ни на минуту не забывают уроки Второй мировой войны, помнит о решающих для победы действиях СССР.

"Мы в Израиле не забываем ни на минуту ту огромную плату, которую заплатил российский народ, которую заплатила Советская армия, героизм, который был проявлен, чтобы добиться победы", - заявил израильский премьер на переговорах с президентом РФ. Нетаньяху отметил, что во время Парада Победы на Красной площади на трибуне между ним и Путиным находился ветеран, освобождавший концлагерь Освенцим. "Мы ни на минуту не забываем те огромные жертвы, которые принесли солдаты, которые представляли российский народ, среди которых было около полумиллиона евреев. Они спасли свое Отечество, они спасли все человечество", - подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что в Израиле также "не забывают очень важный урок истории: когда появляется убийственная идеология, нужно вовремя дать ей отпор".

По мнению Нетаньяху, слова Путина о Второй мировой войне и Холокосте "лишний раз показывают ту глубокую связь, которая есть между нашими странами и между нашими народами". Он поблагодарил Путина за приглашение побывать в Москве в День Победы. "Тяжело описать глубину того, насколько я впечатлен церемонией, посвященной Победе", - признался израильский премьер.