Путин озвучил требование к ВОЗ: "Могла бы ещё активнее заняться иммунизацией"

Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин. "Она могла бы ещё активнее заняться проведением массовой иммунизации", - отметил глава государства.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна ускорить переквалификацию вакцин, сделав акцент на массовой иммунизации. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

Речь идёт об оценке качества, безопасности и эффективности вакцин в условиях глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Глава России считает, что ВОЗ могла бы ускорить свою работу в этом направлении.

В частности, ускорить процедуры переквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности,

- сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.

Напомним, что уже год прошёл с того момента, как в России создали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Тем не менее Запад продолжает затягивать процедуру сертификации препарата, несмотря на наличие всей необходимой документации и заключений западных экспертов.