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Путин озвучил требование к ВОЗ: "Могла бы ещё активнее заняться иммунизацией"

18 ноября 2021, 20:25  •  61 • Политика
Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин. "Она могла бы ещё активнее заняться проведением массовой иммунизации", - отметил глава государства.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна ускорить переквалификацию вакцин, сделав акцент на массовой иммунизации. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
Речь идёт об оценке качества, безопасности и эффективности вакцин в условиях глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Глава России считает, что ВОЗ могла бы ускорить свою работу в этом направлении.
В частности, ускорить процедуры переквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности,
- сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.
Напомним, что уже год прошёл с того момента, как в России создали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Тем не менее Запад продолжает затягивать процедуру сертификации препарата, несмотря на наличие всей необходимой документации и заключений западных экспертов.

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