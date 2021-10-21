Путин озвучил то, о чём говорит консервативная общественность всё последнее время - Шафран

Путин заявил, что дикий капитализм не работает, а к передаче суверенитета наднациональным структурам никто не готов. "Озвучил то, о чём говорит консервативная общественность всё последнее время", - комментирует Анна Шафран.

Президент России Владимир Путин высказал свою позицию по поводу капитализма и глобализации. Заявление было сделано на полях дискуссионного клуба "Валдай", в котором глава государства принял участие в очном формате.

Путин отметил, что дикий капитализм как экономическая система не работает. А глобальное решение существующих проблем предусматривает такую передачу суверенитета наднациональным структурам, к которой никто не готов.

Спасибо нашему Президенту! Озвучил то, о чём говорит консервативная общественность всё последнее время. Ура!

- прокомментировала слова главы государства ведущая Царьграда Анна Шафран.