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Путин озвучил то, о чём говорит консервативная общественность всё последнее время - Шафран
21 октября 2021, 19:45 • 46 • Политика
Путин заявил, что дикий капитализм не работает, а к передаче суверенитета наднациональным структурам никто не готов. "Озвучил то, о чём говорит консервативная общественность всё последнее время", - комментирует Анна Шафран.
Президент России Владимир Путин высказал свою позицию по поводу капитализма и глобализации. Заявление было сделано на полях дискуссионного клуба "Валдай", в котором глава государства принял участие в очном формате.
Путин отметил, что дикий капитализм как экономическая система не работает. А глобальное решение существующих проблем предусматривает такую передачу суверенитета наднациональным структурам, к которой никто не готов.
- прокомментировала слова главы государства ведущая Царьграда Анна Шафран.
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