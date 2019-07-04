Путин озвучил ключевое отличие России от США

Россия, в отличие от США и ряда их союзников, не вмешивается в дела других государств, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, соответствующие обвинения в адрес РФ — «верх абсурда». Глава государства напомнил, что команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера не нашла фактов сговора Москвы и предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, потому что таких фактов попросту не существует.

При этом, отметил Путин, антироссийские санкции, введенные под предлогом обвинений в заговоре, действуют до сих пор. Кроме того, аналогичная «шумиха» о вмешательстве РФ в выборные процессы распространилась и в Евросоюзе в преддверии выборов в Европейский парламент, передает в четверг, 4 июля, «РИА Новости».

По мнению российского лидера, речь идет о намеренных попытках «заранее» объяснить гражданам ЕС, что причиной низких результатов некоторых политических сил стало именно «зловещее русское вмешательство». Главная цель авторов — демонизация России в глазах европейских жителей, считает Путин.

«Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран Евросоюза, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от Соединенных Штатов и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года», — заключил президент.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся на Украине ситуации. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.

В том же интервью, как сообщалось ранее, Путин заявил, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом. Глава государства уточнил, что для России важно сохранение мира, стабильности и безопасности на «нашем общем континенте».