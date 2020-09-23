Путин отвёл угрозу от ООН: Он упомянул о праве вето для "ядерной пятёрки" неслучайно - политолог

Политолог Сергей Марков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о ключевой роли права вето, которое имеют страны "ядерной пятёрки" в Совбезе ООН.

Об этом российский лидер сказал в своей речи в рамках заседания Генассамблеи Организации Объединённых Наций. Он подчеркнул, что данный механизм способствует поддержанию военно-политического равновесия в мире.

Марков в беседе с "ПолитЭкспертом" выразил уверенность, что Путин совсем не случайно упомянул об этом в своём выступлении.

Он пояснил, что лидер РФ разделяет мнение о необходимости модернизации ООН. При этом, однако, он осознаёт, что ряд вещей должны остаться незыблемыми. В том числе данное право вето. В связи с этим российский лидер и сделал этот принципиальный акцент в своей речи.