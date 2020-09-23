|
Путин отвёл угрозу от ООН: Он упомянул о праве вето для "ядерной пятёрки" неслучайно - политолог
23 сентября 2020, 11:00 • 144 • Политика
Владимир Путин упомянул о праве вето для "ядерной пятёрки" неслучайно, уверен политолог Сергей Марков. Тем самым он фактически отвёл угрозу от ООН. Российский лидер как бы намекнул, что модернизация организации необходима, однако ряд вещей должны остаться незыблемыми, считает эксперт.
Политолог Сергей Марков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о ключевой роли права вето, которое имеют страны "ядерной пятёрки" в Совбезе ООН.
Об этом российский лидер сказал в своей речи в рамках заседания Генассамблеи Организации Объединённых Наций. Он подчеркнул, что данный механизм способствует поддержанию военно-политического равновесия в мире.
Марков в беседе с "ПолитЭкспертом" выразил уверенность, что Путин совсем не случайно упомянул об этом в своём выступлении.
Он пояснил, что лидер РФ разделяет мнение о необходимости модернизации ООН. При этом, однако, он осознаёт, что ряд вещей должны остаться незыблемыми. В том числе данное право вето. В связи с этим российский лидер и сделал этот принципиальный акцент в своей речи.
144
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 сентября 2020, 16:15
|
21 сентября 2020, 23:15
|
18 сентября 2020, 21:50
|
20 сентября 2020, 02:20
|
21 сентября 2020, 06:45
|
19 сентября 2020, 02:30
|
21 сентября 2020, 07:40