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Путин ответит взаимностью: Кремль перечислил условия для диалога с Вашингтоном
24 января 2021, 18:15 • 342 • Политика
Москва готова на гибкость в отношениях с Белым домом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о диалоге с США и новой администрацией главы государства, которым стал Джо Байден.
По словам Пескова, Россия готова к диалогу, и если новая команда президента США захочет сотрудничать, Владимир Путин ответит взаимностью. Как отметил госслужащий, Москва всегда выступала за партнерство, а вот американцы, наоборот, противятся этому.
"Насильно мил не будешь", – подчеркнул Песков в интервью на телеканале "Россия1".
Он отметил, что моменты несогласия все равно будут, но нужно находить то, в чем обе страны соприкасаются. Если США будут готовы к такому подходу, диалог будет. К тому же, Россия согласна проявить гибкость в отношениях с США, которую уже не раз демонстрировала.
Однако Москва не станет терпеть хамство, диктаторство, пресечение красных линий, ведь проявлять гибкость бесконечно невозможно.
Песков также прокомментировать первые выпады в адрес России сотрудников новой администрации США, в частности пресс-секретаря Джен Псаки. По его словам, все эти заявления предсказуемы, ведь Байден набрал хорошо известных Москве людей, а Белый дом воспринимает нас не как партнеров, а как противников.
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