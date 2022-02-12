Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
Главная / Политика

Путин ответит на звонок Байдена и созвонится с Макроном - Кремль

12 февраля 2022, 00:50  •  132 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл планы главы государства на субботу. Владимир Путин ответит на звонок американского коллеги Джо Байдена, а также созвонится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Телефонный разговор президентов США и России состоится вечером. В Кремле подчеркнули: беседа пройдёт по просьбе Белого дома.
"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным", - произнёс Дмитрий Песков.
Чтобы беседа состоялась, администрация Байдена направила русским коллегам письменное обращение.
Владимир Путин и Джо Байден в последний раз созванивались в конце 2021 года. Перед этим 7 декабря они вели переговоры по видеосвязи. Беседовали лично главы государств в июне 2021 года во время саммита в Женеве.
О возможном разговоре президентов России и Франции в субботу сообщило агентство France Presse, сославшись на Елисейский дворец. Созвонятся политики около 14:00 по московскому времени. В публикации отмечается, что Париж намерен помочь урегулировать ситуацию в Донбассе "через дипломатию, диалог и сдерживание".
"Действительно, на завтра [у Путина] запланирован разговор с Макроном", - подтвердил Дмитрий Песков журналистам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


132
Источник
Похожие новости
11 февраля 2022, 20:45
Силой забирать не будем: Секретарь Совбеза Украины сделал заявление по Донбассу
11 февраля 2022, 23:05
CNN утверждает, что Байден намеренно пугал СМИ Россией: "Путин застигнут врасплох"
11 февраля 2022, 23:05
Список стран, советующих гражданам покинуть Украину, расширился до девяти
12 февраля 2022, 00:50
Заявление МИД: Против России ведётся информационная атака
12 февраля 2022, 00:50
Bloomberg сообщил о дате "вторжения" на Украину
12 февраля 2022, 00:50
Путин ответит на звонок Байдена и созвонится с Макроном - Кремль
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2022, 03:00
Байден одной фразой выразил отношение к сближению России и Китая
06 февраля 2022, 00:10
Претензию Госдепа после беспрецедентного решения Москвы Захарова обнулила простым вопросом: "Когда?"
07 февраля 2022, 01:15
"США будут ошеломлены": Американский экс-офицер спрогнозировал разгром в случае войны против России
09 февраля 2022, 08:40
В Киеве начали паниковать из-за размещения у границ Украины ядерных гаубиц
07 февраля 2022, 16:25
ВСУ применили на Донбассе акустическое оружие
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
06 февраля 2022, 19:25
Лукашенко впервые описал Зеленского одним словом. И признался: "Я не ожидал"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.