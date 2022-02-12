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Путин ответит на звонок Байдена и созвонится с Макроном - Кремль
12 февраля 2022, 00:50 • 132 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл планы главы государства на субботу. Владимир Путин ответит на звонок американского коллеги Джо Байдена, а также созвонится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Телефонный разговор президентов США и России состоится вечером. В Кремле подчеркнули: беседа пройдёт по просьбе Белого дома.
"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным", - произнёс Дмитрий Песков.
Чтобы беседа состоялась, администрация Байдена направила русским коллегам письменное обращение.
Владимир Путин и Джо Байден в последний раз созванивались в конце 2021 года. Перед этим 7 декабря они вели переговоры по видеосвязи. Беседовали лично главы государств в июне 2021 года во время саммита в Женеве.
О возможном разговоре президентов России и Франции в субботу сообщило агентство France Presse, сославшись на Елисейский дворец. Созвонятся политики около 14:00 по московскому времени. В публикации отмечается, что Париж намерен помочь урегулировать ситуацию в Донбассе "через дипломатию, диалог и сдерживание".
"Действительно, на завтра [у Путина] запланирован разговор с Макроном", - подтвердил Дмитрий Песков журналистам.
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