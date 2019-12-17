Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине в ДТП с автобусом Херсон — Москва погибли три человека
«Еще им налоги отменить?»: Депутат сравнила малоимущих с уголовниками
Пенсионная реформа продолжается: Правительство Франции не готово идти на уступки...
Почему Зеленский не с маршалом Жуковым, а с нацистами? Он их боится
Главная / В России

Путин ответит на все

17 декабря 2019, 14:39  •  53 • В России

Владимиру Путину приходится ежедневно отвечать на вопросы. Встречается ли он с рабочими на заводе или проводит Совет по правам человека, мероприятие все равно сводится к тому, что люди спрашивают президента о том, что их интересует.

Но один раз в году концентрация вопросов достигает максимума. В огромный зал собираются журналисты со всей страны, чтобы поговорить с главой государства. Большая пресс-конференция Владимира Путина в 2019 году пройдет в четверг 19 декабря в Центре международной торговли в 12:00 по московскому времени.

Сколько она продлится - неизвестно никому, включая Путина. Но в последнее время ответы занимают чуть меньше четырех часов. В 2018 году пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 43 минуты, в 2017 - 3 часа 40 минут, в 2016 - 3 часа 50 минут. Самая короткая беседа была в 2001 году - всего полтора часа. Самая длинная в 2008 - 4 часа 40 минут.

Один рекорд уже поставлен - на пресс-конференцию аккредитовались 1895 журналистов, прошлогодний рекорд составил 1702 журналиста.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно будет посмотреть на центральных телеканалах и на сайте kp.ru, а послушать на радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
17 декабря 2019, 14:39
Черкасские депутаты предложили Киеву оформить отношения по договору
16 декабря 2019, 17:24
Гарантированное поражение инфраструктуры противника: как баллистическая ракета «Сармат» усилит боевой потенциал РВСН
17 декабря 2019, 03:09
Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей сын причастен к смертельному ДТП с детьми
17 декабря 2019, 14:39
Почему Зеленский не с маршалом Жуковым, а с нацистами? Он их боится
16 декабря 2019, 19:09
Колокольцев прибыл в Государство Катар
16 декабря 2019, 23:54
До 2022 года включительно: Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 декабря 2019, 03:24
Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Укра...
17 декабря 2019, 09:54
"Уволю - и следующий будет здесь с кольцом в носу": Малофеев о том, как Бай...
17 декабря 2019, 00:09
"Выступать не против Путина": Хазин рассказал, кто подставляет президента Р...
17 декабря 2019, 03:09
Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей сын пр...
17 декабря 2019, 03:24
"Позорит прекрасную фамилию": Соловьёв поставил на место Гордона, покусивше...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2019, 01:09
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-то "не в теории"
17 декабря 2019, 03:09
Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей сын причастен к смертельному ДТП с детьми
16 декабря 2019, 07:54
"Глядишь, на Хоккайдо сойдёмся": В России вернули бумерангом идею Японии забрать все Курилы
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Париже
10 декабря 2019, 18:39
"Гальюнная дипломатия": Странная засада на Путина в ходе "нормандской встречи" стала сенсацией на Украине
13 декабря 2019, 11:24
Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
15 декабря 2019, 05:54
Как белорусская делегация очаровалась НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.