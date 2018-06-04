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Путин ответил США по закону: президент подписал закон о контрсанкциях против Штатов и их союзников

04 июня 2018, 18:24  •  82 • В России

Владимир Путин подписал принятый Госдумой в ускоренном режиме закон о контрсанкциях к США и из союзникам. "КП" разобралась, что это значит и что из этого следует для рядовых граждан.

Для чего придумали такой закон?

Как сказано в самом законе, он нужен для "защиты интересов России от недружественных действий США и иных иностранных государств, выражающихся в введении санкций в отношении Российской федерации, ее граждан и юридических лиц". То есть теперь Россия получила юридически оформленный инструмент для ответных мер. Раньше приходилось изобретать велосипед, чтобы, например, запретить ввоз польских яблок, отныне есть на что опереться в правовом поле.

Против кого он вводится?

Против кого угодно, кто к нам с мечом, то есть санкциями, придет.

В законе это прописано максимально широко - "меры могут применяться против США и иных иностранных государств, совершающих недружественные действия, а также в отношении организаций, находящихся под их юрисдикцией, прямо или косвенно подконтрольным или аффилированным". То есть хоть к Вашингтону, хоть к замеченной в связях с недругами австралийской конторе "Рога и копыта кенгуру", через которую кто-то продает в Россию что-то в-обход-санкционное.

Какие меры прописаны в законе?

Россия может воздействовать на супостатов максимально широко:

- прекращать международное сотрудничество.

- запретить ввоз продукции с территории конкретных стран или производителей с ними связанными. Список запрещенного отдан на рассмотрение правительству.

- запретить вывоз из России продукции или сырья для нужд недружественных государств. Как пример, титан для авиационной промышленности США.

- запретить или ограничить работы в России организациям, подконтрольным недружественным странам, запретить им участие в приватизации.

Кто вводит и отменяет меры?

Все эти меры вводятся и отменяются правительством России по решению президента, представление которому делает Совет безопасности.

Что такое "национальный режим", оговоренный в законе?

Это юридическое понятие в международных экономических отношениях, которое распространяется на иностранные компании и физические лица, работающие в условиях национального режима в стране и пользующиеся теми же юридическими преимуществами, что и юридические и физические лица данной страны. То есть получающие льготы в налогообложении и уплате пошлин. В законе оговорено его введение и отмена в зеркальном формате - как они нам, так и мы им.

Что будет с товарами, аналоги которых не производятся в России?

В законе четко сказано, что "меры не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России". Во время рассмотрения закона в Госдуме шли громкие споры, как быть с иностранными лекарствами, которых у нас нет, - они попадают как раз под действие этой статьи - запрета не будет.

Что с ввозом товаров для личного пользования?

Меры воздействия не будут применяться и к товарам из "санкционного списка", ввозимыми гражданами для личного пользования. То есть как с пармезаном: надо тебе - вези!

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