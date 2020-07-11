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Путин ответил, почему Россия терпит хамство

11 июля 2020, 00:00  •  149 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве не хотят в спорах с оппонентами выглядеть "придурками" или "сумасшедшими"
Россия общается со своими западными партнерами без грубости, чтобы не казаться безумцем, бегающим с бритвой в руках за оппонентом. Так прокомментировал президент РФ Владимир Путин вопрос представителя СМИ, почему Москва ведет себя вежливо, в то время, как с нашей страной подчас ведут диалог в хамском тоне.
"Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями", – цитирует РИА "Новости" российского лидера.
Граждане разделились во мнениях на данный постулат президента. Одни считают, что он прав, поскольку хамством на хамство отвечают лишь слабоумные – человек же не становится на четвереньки, чтобы облаять гавкающую на него собаку. Другие считают, что жестко реагировать все-таки нужно, впрочем бегать с бритвой действительно не обязательно.
"Иначе выглядим печально, что подталкивает всех кому не лень, продолжать хамить нам с утроенной силой", – написал некто Егор Панкратов.

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