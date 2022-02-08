Путин ответил недовольному Минскими соглашениями Зеленскому: "Терпи, моя красавица"

Президент России Владимир Путин ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который оказался недоволен Минскими соглашениями. "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица", - отметил он.

С таким заявлением Путин выступил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент России обратил внимание, что украинские власти взяли курс на демонтаж Минских соглашений, которые игнорируют с 2015 года.

Путин напомнил, как Зеленский совсем недавно заявлял, что ему не нравится ни один из пунктов Минских соглашений. На это Путин ответил, что взятые на себя обязательства надо выполнять вне зависимости от того, нравятся они тебе или нет.

Он заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять,

- подчеркнул президент России.

Напомним, что в последнее время Украина всё чаще поднимает вопрос, чтобы переписать или вовсе уйти от Минских соглашений. Киев принципиально против, чтобы давать Донбассу особый статус.