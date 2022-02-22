Путин ответил на заявления о русском восстановлении в границах Российской Империи

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Алиевым ответил на заявления о русском восстановлении в границах Российской Империи.

Президент России Владимир Путин начал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве. Сегодня, как ожидается, будет подписана декларация о союзническом взаимодействии, и это новый этап в развитии отношений.

В ходе встречи с Алиевым поднимаются разные вопросы. В том числе, Владимир Путин признал, что ещё не все споры урегулированы в Нагорном Карабахе:

Есть споры, есть над чем работать, но будем делать всё, чтобы процесс шёл мирным путём, есть уже определённые договорённости по развитию торгово-экономических связей, транспортных коммуникаций.

Отдельно Путин высказался и о признании ЛДНР. Президент России подчеркнул, что решение принято. Что до спекуляций, то и они не стали сюрпризом.

Мы предвидели спекуляции на тему о восстановлении Российской Империи, это не соответствует действительности,

- отметил президент России.