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Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации: "Ничего проще нет"

30 июня 2021, 13:15  •  44 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос огромного количества граждан об обязательной вакцинации. Так есть она в России или нет? Обязательно ли прививаться от коронавируса? "Ничего проще нет", - сказал президент.
Владимир Путин сослался на давно действующую в России норму закона:
"Ничего проще нет. В целом нет ничего проще понять, что в этой сфере происходит. Нужно только посмотреть в норму закона. И я в своё время говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения, - подчеркнул Путин. - Там две основные составляющие - это общенациональный календарь прививков и это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковида в этот раздел национальных прививок, но депутаты не поддержали. Поэтому в этот раздел вакцинация против ковида не попала и не является обязательной".
С другой стороны, есть вторая составляющая закона, сказал Путин:
"В случае подъёма заболеваемости, в случае эпидемии по рекомендации санитарных врачей руководители имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп риска. Этой нормой руководители и воспользовались. Это в рамках закона ещё 1998 года. Поэтому никакой неразберихи здесь нет".

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