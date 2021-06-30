Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации: "Ничего проще нет"

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос огромного количества граждан об обязательной вакцинации. Так есть она в России или нет? Обязательно ли прививаться от коронавируса? "Ничего проще нет", - сказал президент.

Владимир Путин сослался на давно действующую в России норму закона:

"Ничего проще нет. В целом нет ничего проще понять, что в этой сфере происходит. Нужно только посмотреть в норму закона. И я в своё время говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения, - подчеркнул Путин. - Там две основные составляющие - это общенациональный календарь прививков и это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковида в этот раздел национальных прививок, но депутаты не поддержали. Поэтому в этот раздел вакцинация против ковида не попала и не является обязательной".

С другой стороны, есть вторая составляющая закона, сказал Путин:

"В случае подъёма заболеваемости, в случае эпидемии по рекомендации санитарных врачей руководители имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп риска. Этой нормой руководители и воспользовались. Это в рамках закона ещё 1998 года. Поэтому никакой неразберихи здесь нет".