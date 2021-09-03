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Путин ответил на вопрос об обиде на "звёздного мальчика"

03 сентября 2021, 12:45  •  183 • Политика
Президент Владимир Путин ответил на вопрос о "звёздном мальчике" Никаноре Толстых, который якобы обидел его. После того, как Никанор перебил Путина, директор сделала спорное заявление - в свою очередь сказанное попытались превратить в скандал.
Президент России Владимир Путин прокомментировал спор вокруг высказывания школьника Никанора Толстых. Ранее мальчик задал вопрос президенту, а после перебил, чтобы уточнить информацию. Директор школы Никанора сказала, что в этом есть "определённая наглость", однако добавила, что для этого возраста поведение "звёздного мальчика" вполне типично - когда подрастёт, мол, поймёт, что перебивать президента нехорошо.
Владимир Путин, отвечая на вопрос Сергея Брилёва, отметил, что впервые от модератора сессии ВЭБ услышал, что его могли задеть слова Никанора:
- Я даже не знаю об этом ничего, - сказал Путин, переспросив, почему его должно задеть произошедшее.
- Да вы что, весь интернет последние 48 часов гудит.
- Да Бог с вами!
Кроме того, президент добавил: "Меня это должно порадовать - молодые ребята прекрасно владеют Историей Отечества".
После высказывания директора попытались раздуть скандал - мол, она обвинила мальчика в наглости. Однако в конце концов спор был исчерпан.

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