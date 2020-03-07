Путин ответил на вопрос о Госсовете: "Может сложиться ситуация двоевластия"

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности возглавить Госсовет после истечения президентских полномочий. Глава государства считает, что попытка наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями приведет к тому, что в стране сложится ситуация двоевластия, а такого допускать ни в коем случае нельзя.

По мнению Путина, России нужна сильная президентская власть. Отказ от неё плохо скажется на ситуации в стране, так как в ней ещё не сформировались устойчивые политические партии, как в Европе. И даже там после столетий парламентского опыта случаются сбои.

"Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность такая, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберёт побольше уверенности в себя, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас - закрепить", - объяснил свой план президент России на встрече с общественностью в Ивановской области.

Напомним, что речь идёт о внесении изменений в Конституцию России, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным 15 января в его послании к Федеральному Собранию. Одним из предложений было расширить роль Госсовета в политической системе России.