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Путин ответил на вопрос о Госсовете: "Может сложиться ситуация двоевластия"

07 марта 2020, 00:35  •  43 • Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет. Глава государства отметил, что не хотел бы допускать ситуации двоевластия в стране, так как это приведёт к пагубным последствиям для государства.
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности возглавить Госсовет после истечения президентских полномочий. Глава государства считает, что попытка наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями приведет к тому, что в стране сложится ситуация двоевластия, а такого допускать ни в коем случае нельзя.
По мнению Путина, России нужна сильная президентская власть. Отказ от неё плохо скажется на ситуации в стране, так как в ней ещё не сформировались устойчивые политические партии, как в Европе. И даже там после столетий парламентского опыта случаются сбои.
"Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность такая, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберёт побольше уверенности в себя, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас - закрепить", - объяснил свой план президент России на встрече с общественностью в Ивановской области.
Напомним, что речь идёт о внесении изменений в Конституцию России, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным 15 января в его послании к Федеральному Собранию. Одним из предложений было расширить роль Госсовета в политической системе России.

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