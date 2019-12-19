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Путин ответил на вопрос, чем занимаются его дочери

19 декабря 2019, 18:39  •  186 • В России

Один из вопросов Большой пресс-конференции касался дочерей президента. Журналистка ВВС упомянула директора компании «Иннопрактика» Екатерину Тихонову и руководительницу компания «Номеко» Марию Воронцову:

- Когда они станут публичными, открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?

- Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом, упомянули одну женщину, упомянули вторую, - ответил президент. - Вы же не всё рассказали, наверное. Упомянули какие-то их личные доли, упомянули объем этого бизнеса. Вы же этого ничего не сказали, вы просто обозначили факт, а этого недостаточно. Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее и поймете, какой у них на самом деле бизнес, и есть ли он как таковой, кому там что принадлежит, кто помогает.

Вопрос с «Иннопрактикой» фигурирует уже давно. Это инициатива ректора Московского государственного университета. Насколько я себе представляю, связано это с абсолютно законным и правильным желанием наших высших учебных заведений сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей и выгодополучателей внутри российской экономики. Мы очень часто закупаем за границей то, что можем производить сами. Вопрос в соединении того, что мы можем генерировать сами, и то, что требуется нашим предприятиям при определенных закупках. По сути, вся деятельность «Иннопрактики» посвящена именно этому.

Что касается второго направления, медицины. По-моему, у них на сегодняшний день все, что составляет их так называемый акционерный капитал, приближается к нулю. Но это очень интересное направление, связанное с применением высоких технологий в сфере медицины. Все, что связано со снижением смертности от внешних и внутренних факторов, все, что связано с развитием медицины, является одним из приоритетов России. Я думаю, что эту работу надо только поприветствовать.

Путин ответил на вопрос, чем занимаются его дочери.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

Полная стенограмма большой пресс-конференции Владимира Путина - 2019

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